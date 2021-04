Polizei in Winterthur – Die Stadtpolizei Winterthur hat ihren ersten Elektroflitzer Schrittweise will die Stadtpolizei ihren Fahrzeugpark auf Elektro-Autos umrüsten. Ihr erstes Fahrzeug ist seit Ostern im Einsatz: ein Audi eTron, wie ihn die Kantonspolizei seit einem Jahr fährt. Michael Graf

Das neueste Dienstfahrzeug der Stadtpolizei ist äusserlich ganz in Zivil unterwegs. Bild: Stadtpolizei Winterthur

Das neueste Fahrzeug der Stadtpolizei ist ihr vermutlich schnellstes. Der Audi eTron ist äusserlich in einem zivilen Dunkelgrau unterwegs – und hat einen starken Elektromotor. Er soll der erste von vielen sein: Bei künftigen Beschaffungen will die Stadtpolizei auf Elektroautos setzen und langfristig ihren ganzen Fuhrpark umstellen. Beginnen will sie mit Fahrzeugen, die nicht im permanenten Patrouillen-Einsatz stehen.

Mit dem Audi eTron als Dienstfahrzeug hat die Kantonspolizei Zürich schon seit über einem Jahr Erfahrungen gesammelt. Im Januar 2020 stellte sie am Stützpunkt Rosenberg stolz den ersten E-Streifenwagen vor: Ein Kraftpaket, das schon ohne Polizei-Extras knapp 100’000 Franken kostet und mit einem Drehmoment von 664 Newtonmeter und einem Äquivalent von über 400 PS jeden Sportwagen einholen kann.

Teurer Kauf, günstiger Unterhalt

Ein Luxus? Nein, sagt die Stadtpolizei: «Der Grundpreis pro Elektrofahrzeug ist höher als derjenige von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor», räumt sie in der Medienmitteilung ein. «Umgekehrt sind die Betriebskosten tiefer, sodass über die gesamte Lebensdauer keine erheblichen Mehrkosten erwartet werden.» Bei der Wahl des Fahrzeugtyps seien unter anderem Faktoren wie Reichweite, Zulademöglichkeiten und Zuverlässigkeit ausschlaggebend gewesen – und die Erfahrungen anderer Polizeikorps.

Die Stadtpolizei Zürich hatte bereits im März letzten Jahres angekündigt, ebenfalls Audi e-Trons anzuschaffen. Sie begründete die Wahl der 117’000 Franken teuren Fahrzeuge damals so: «Auf eine Betriebsdauer von 10 Jahren und rund 150’000 Kilometer werden aufgrund der Elektromotoren und tieferen Wartungskosten Einsparungen in der Höhe von rund 25’000 Franken pro Fahrzeug erwartet.»

Mit der Umstellung auf Elektrofahrzeuge leiste die Stadtpolizei Winterthur «ihren Beitrag zu den ambitionierten Klimazielen der Stadt Winterthur», wonach die Stadtverwaltung bis 2035 CO₂-neutral zu sein hat. Geladen werde das Fahrzeug mit Strom aus Wasserkraft und anderen erneuerbaren Energien.

«Die Erfahrungen sind schon da»

Die Grünliberalen, die Partei von Sicherheitsvorsteherin Katrin Cometta, geben sich in einer Stellungnahme «erfreut, dass die Stadtpolizei sich durchringen konnte», Elektrofahrzeuge in die Flotte aufzunehmen. Da andere Städte bereits Erfahrungen gesammelt hätten, müsse man da «wirklich keine Berührungsängste mehr haben», findet GLP-Gemeinderat Martin Zehnder.

