Aufgefallen in der Rechnung – Die Stadtpolizei Winterthur trägt den Kiffercode In der Rechnung ist jede Produktgruppe mit einer Zahl versehen. Die Stadtpolizei Winterthur hat seit Jahren die Nummer 420. Diese Zahl gilt unter Cannabiskonsumenten als Code. Gregory von Ballmoos

Ein Polizist stellt Cannabis und einen Joint sicher. Symbolfoto: Moritz Hager

Hat sich das Departement Finanzen einen Spass erlaubt, oder ist es einfach Zufall? Die Stadtpolizei Winterthur hat in der Rechnung und im Budget den Produktgruppencode 420.

420, gesprochen «four-twenty», steht aber auch für einen Code unter Kiffern. Gemäss einer Legende sollen sich im Jahr 1971 fünf Freunde der San Rafael High School (Kalifornien) regelmässig nach der Schule getroffen haben, um mittels Schatzkarte eine verlassene Cannabisplantage zu suchen. Die fünf Freunde, die sich die Waldos nannten, trafen sich demnach jeweils um 16.20 Uhr bei der Statue von Louis Pasteur auf dem Campus ihrer Highschool. Das Codewort war «4:20 Louis». Der 20. April, nach englischer Datumsschreibweise 4/20, gilt unter Kifferinnen und Kiffern noch heute als Feiertag.

«Rein zufällig zugewiesen»

Auch in der Popkultur fand der Code Einzug. Viele Uhren beim Klassiker «Pulp Fiction» von Quentin Tarantino zeigen 4:20 an. Der Countrysänger Willie Nelson («On the road again»), veröffentlichte zusammen mit dem Rapper Snoop Dogg den Song «Roll me up and smoke me when I die», natürlich am 20. April.

Beim Finanzdepartement von Stadtrat Kaspar Bopp (SP) heisst es, dass die erste Ziffer jeweils das Departement bezeichne und der städtischen Reihenfolge, die immer verwendet wird (also beispielsweise die Ziffer 1 für das Departement Kulturelles und Dienste, die Ziffer 2 für das Departement Finanzen oder eben die Ziffer 4 für das Departement Sicherheit und Umwelt), entspreche. Die restlichen Nummern seien «rein zufällig» zugewiesen worden. Ein Schelm, wer Böses denkt.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.