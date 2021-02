Bei Verstoss gegen Corona-Massnahmen – Die Stadtpolizei Winterthur will nur Uneinsichtige büssen Wer gegen Corona-Massnahmen verstösst, riskiert seit Montag eine Busse. Die Stadtpolizei Winterthur setzt aber weiterhin auf Gespräche. Nina Thöny

Bei diesem Einsatz im Dezember konnte die Stadtpolizei nur Verzeigungen aussprechen. Nun kann sie bei Verstössen gegen Corona-Massnahmen zum Bussenblock greifen. Foto: Heinz Diener

Seit heute Montag können Polizistinnen und Polizisten Ordnungsbussen verteilen, wenn sich jemand nicht an die Corona-Massnahmen hält. Das war bislang nicht möglich. Die Polizei konnte lediglich Verzeigungen aussprechen. Wie handhabt die Stadtpolizei Winterthur die neue Möglichkeit? «Wir ändern nichts an unserer Vorgehensweise und suchen nach wie vor zuerst den Dialog», sagt Stapo-Sprecherin Rahel Egli auf Anfrage. Bussen würden sie nur dann verteilen, wenn sich jemand sehr uneinsichtig zeige.

Im Moment seien Verstösse gegen die Corona-Massnahmen für die Stadtpolizei sowieso selten Thema, so Egli. Es gebe in diesem Zusammenhang nur vereinzelt Einsätze. Dann etwa, wenn sich an Wochenenden im öffentlichen Raum mehr als fünf Personen versammelten. Es gingen auch nur wenige Meldungen ein. Vieles reguliere sich von selbst, sagt Egli: «Wer ohne Maske in einen Laden reinläuft, wird schnell von anderen darauf angesprochen.» Die Einhaltung der Corona-Massnahmen kontrolliert die Stadtpolizei weiterhin im Rahmen der normalen Patrouillen.