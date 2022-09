Aussenwachten von Winterthur – Die Städter, die auf dem Land leben Aussenwachten wie Stadel, Eidberg und Neuburg sind weder Stadt noch Land. Das aktuelle Neujahrsblatt zur Entstehung der Grossstadt Winterthur spürt ihren Bewohnerinnen und Bewohnern nach. Jonas Keller

Damenrunde auf der Mörsburg: Helen Widmer, Hedi Leimbacher, Claire Teuscher und Dora Briner (von links nach rechts) pflegen das gesellschaftliche Zusammensein in der Aussenwacht Stadel. Foto: Beat Märki

Das Leben in Stadel hat sich verändert: Es gibt kein Restaurant und keine Poststelle mehr, kein Lädeli und keinen Gemeinschaftstiefkühler. Beim Busnetz ist der 300-Seelen-Ort am äussersten Rand von Oberwinterthur sowieso ein schwarzes Loch. Zudem ist das Leben in der Aussenwacht anonymer geworden. Hedi Leimbacher, die seit über sechzig Jahren in Stadel wohnt, sagt: «Früher hat man praktisch jede Bewohnerin und jeden Bewohner gekannt.» Heute sei auch das anders.