Wir verstehen uns als Netzwerker und bringen verschiedene Akteure zusammen, die sich gegenseitig unterstützen können. Wer eine gute Idee hat, aber nicht sicher ist, was es für deren Umsetzung braucht, dem bieten wir Erstberatungen zur Orientierungshilfe an. Dabei betrachten wir das ganze wirtschaftliche Ökosystem und vernetzen mit den richtigen Partnern. Dazu gehören unter anderem die Hochschulen, Vereine oder andere Unternehmen. Wir von der Standortförderung sind wie Gärtner, die dieses Ökosystem pflegen.

Was macht House of Winterthur konkret, um den Start-ups das Leben zu erleichtern?

Was fehlt in Winterthur noch, damit die Start-up-Szene so richtig boomen kann?

In den letzten Jahren hat sie viel Dynamik und Sichtbarkeit gewonnen. Wir haben hier in Winterthur unglaubliche Erfolgsgeschichten zu erzählen, wie die vom Fleischersatzhersteller Planted, dem Zahnspangenanbieter Bestsmile oder den Entwicklern des treppensteigenden Rollstuhls von Scewo. Es gibt viele bewährte Akteure wie zum Beispiel den Technopark. Und es gibt neue, wie das Home of Innovation oder den Entrepreneur-Club, die sehr viel für die Start-ups tun. An den Start-up-Night trifft sich die Szene, und es gibt vielfältige Angebote für Jungunternehmen. Wer also gründen will, ist in Winterthur gut aufgehoben.