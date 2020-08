Reitturnier im Weinland – Die Startplätze in Humlikon sind gefragt Am CS Humlikon werden von Dienstag bis Sonntag 35 Springprüfungen ausgetragen. Das ist eine Rekordzahl, obschon internationale Prüfungen für einmal fehlen. Einer der Höhepunkte ist die Schweizer Meisterschaft Elite. Angelika Nido

Vor einem Jahr in Humlikon entschied Pius Schwizer die Schweizer Meisterschaft für sich. Angelika Nido

Der gesamte Pferdesport-Frühling fiel dem Corona-Lockdown zum Opfer, umso mehr freuen sich Zuschauer und Athleten nun auf die Herbst-Veranstaltungen. Das OK des LerchPartner.ch CSI hatte schon früh entschieden, das beliebte Turnier im Weinland in diesem Jahr nicht abzusagen, sondern als nationales Turnier durchzuführen.

Weniger Teilnehmende als in den Vorjahren sind jedoch nicht zu erwarten, ganz im Gegenteil. «Die Nachfrage nach den Startplätzen ist von Seiten der Reiterinnen und Reiter riesengross», sagt Paul Freimüller, der zusammen mit Fritz Pfändler und Gerold Mändli dem OK vorsteht.

Beschränkung auf 1000 Personen vor Ort

Das Trio hatte zusammen mit anderen Schweizer Event- und Sportveranstaltern gehofft, dass der Bundesrat das Verbot für Grossveranstaltungen per Anfang September aufhebt. «Über die Verlängerung sind wir natürlich sehr enttäuscht, wir hätten den LerchPartner.ch CS gerne mit mehr als 1000 Personen durchgeführt», erklärt Freimüller. Das bestehende Schutzkonzept wäre auch auf eine grössere Anzahl von Zuschauern und Teilnehmern anwendbar gewesen.

Von B/R90 für Ü45-Reiterinnen und -Reiter über Seniorenprüfungen bis hin zu den schweren nationalen Prüfungen wird insgesamt die Rekordanzahl von 35 Springen ausgetragen – lange Turniertage mit Pferdesport vom Feinsten sind also vorprogrammiert.

Erste sportliche Höhepunkte sind am kommenden Mittwoch der kleine (R115) und grosse (R125) Final im Cup des Ostschweizer Concours Club (OCC). Seit über 20 Jahren verhilft diese spannende Serie dem regionalen Springsport zur mehr Anerkennung. Springreiterinnen und Springreiterin aus der Ostschweiz messen sich auf mehreren Qualifikationsplätzen, wobei die Gesamtsieger und die übrigen Klassierten am Final ermittelt werden. Ambitionierte Amateure erwartet am CS Humlikon 2020 noch ein weiteres Highlight: eine eigene, gut dotierte Tour auf RIII-Niveau.

Im Rahmen der Schweizer Meisterschaft Elite kämpfen die besten Springreiterinnen und -reiter des Landes am Freitag und Samstag um Titel und Medaillen. Nicht fehlen dürfen das spannende Knock-Out-Springen, das am Freitagabend für Hochstimmung sorgt und Nervenkitzel ist garantiert beim Six Barres am Samstagabend. Der krönende Abschluss bildet der LerchPartner.ch Grand Prix am Sonntag, ein gut dotiertes N155, das als Etappe der Longines Championship Series bereits eine Qualifikation für die Schweizer Meisterschaft 2021 ist.

Kein Eintritt, aber ein Solidaritäts-Fünfliber

Die Organisatoren haben einen Anlass auf die Beine gestellt, der die aktuellen Sicherheits-, Hygiene- und Distanzvorschriften des Kantons Zürich und des BAG befolgt. Die Zugänge zum Turniergelände werden strikt kontrolliert und der Einlass erst nach Registrierung der Personalien gewährt.

Eintritt wird in diesem Jahr keiner erhoben, dafür ein Solidaritäts-Beitrag von fünf Franken an sämtlichen Turniertagen. Dieser soll mithelfen, die enormen Zusatzkosten, die durch die Corona-Massnahmen entstandenen sind, mitzutragen.

Es stehen überall Desinfektions- und Handwaschmittel zur Verfügung, zusätzliche WC-Anlagen werden installiert. In den Restaurationsbetrieben gelten die Abstandsregeln gemäss des Schutzkonzeptes von Gastro-Suisse. Ausserdem gilt auf dem gesamten Turniergelände eine Maskenpflicht für alle Personen, sobald sie sich von einem Ort zum anderen bewegen. Im Sitzen an den Tischen – und natürlich auf dem Pferd – darf die Maske abgenommen werden.

Sämtliche Prüfungen kann man auch über einen Livestream im Internet mitverfolgen; die fünf Hauptereignisse werden live kommentiert.