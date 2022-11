FC Winterthur vor dem Luzern-Spiel – Die (statistischen) Gründe für den FCW-Turnaround Nach der heftigen Niederlage gegen den FC Luzern begann der FC Winterthur auf einmal zu gewinnen. Gelingt ihm das auch heute gegen eben die Luzerner? Gregory von Ballmoos

Torhüterwechsel: Gegen Luzern wird wieder Jozef Pukaj im Winti-Goal stehen. Er ersetzt den verletzten Timothy Fayulu. Claudio Thoma (Freshfocus)

Vom letzten Spiel gegen den FC Luzern mag der Trainer nichts mehr hören. Zu lange sei dieses her, zu viel Gutes sei in der Zwischenzeit geschehen. Zur Erinnerung: Das letzte Spiel gegen Luzern verlor der FCW gleich mit 0:6. Im Nachgang jenes Spiels wurde dem FCW teilweise gar die Super-League-Tauglichkeit abgesprochen. Seither hat das Team von Bruno Berner genau noch einmal verloren. In Basel 1:3.