1:1 des FCW gegen GC – Die Steigerung wenigstens zum Unentschieden Der FCW spielt deutlich besser als in Vaduz und trotzt den Grasshoppers mit einem 1:1 auch im dritten Spiel einen Punkt ab. Das ist in Ordnung, aber in der Tabelle kein Schritt nach vorne. Hansjörg Schifferli

FCW-Goalie Raphael Spiegel wehrt sich gegen Oliver Buff (rechts), Mario Bühler (links) ist bereit einzugreifen. Keystone

Wer in Vaduz sang- und klanglos 1:4 verliert und dann vier Tage später gegen die Grasshoppers nach einem Rückstand noch ein 1:1 erreicht, dem darf man guten Gewissens eine Steigerung nachsagen. Das galt an diesem Abend im Utogrund vor fast keinen statt – wie zuletzt im November 9000 Zuschauern – für den FCW auf dem Weg zu seinem dritten Unentschieden im dritten Spiel gegen den Rekordmeister. Und diesen Titel tragen die Zürcher ja auch in den Niederungen der Challenge League.