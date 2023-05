Stadionspeaker des FC Winterthur – Die Stimme der Schützenwiese Ruedi Kerns Stimme ist eines der Markenzeichen des FCW. Die Fans hören seit fast 40 Jahren auf ihn – ausser es geht um Pyros. Gregory von Ballmoos

Ruedi Kern in seiner Speakerkabine ganz oben im Stadion. Direkten Blick aufs Spiel hat er seit dem Umbau nicht mehr. Foto: Roger Hofstetter

«Samschtig, 20. Mai…», so beginnt auch am Samstag der Fussballnachmittag auf der Schützenwiese. Speaker Ruedi Kern, die Stimme der Schützenwiese, fängt seit Jahrzehnten gleich an. Immer zuerst den Wochentag und dann das Datum. Seit 39 Jahren tut er das. Kern sass bereits bei der letzten Saison des FC Winterthur in der höchsten Liga in seiner kleinen Speakerkabine unter dem Dach der Haupttribüne. «Der FCW war damals eine klassische Liftmannschaft, der Aufstieg löste nicht so viele Emotionen aus wie der im letzten Sommer», sagt Kern. Der grösste Unterschied zwischen 1984 und 2022 sei die Professionalität.