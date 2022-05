Extrazug fährt nach Wil – «Die Stimmung rund um den FC Winterthur ist beste Werbung» Der FC Wil rechnet am Montagabend mit vielen Fans aus Winterthur. Ob der Stadionrekord geknackt wird? Rafael Rohner

FCW-Fans beim Heimspiel gegen Schaffhausen: «unglaubliche Stimmung». Foto: Roger Hofstetter

Auch nach dem Unentschieden am vergangenen Freitag ist für den FC Winterthur noch alles möglich: Der direkte Aufstieg oder die Barrage. Entscheidend sind die nächsten Spiele, als nächstes am Montagabend auswärts in Wil.