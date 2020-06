Live-Konzert in Rheinau – «Die Stimmungskurve muss wieder steigen» Stilechter Blues, aber auch R&B und Funk sind die Spezialitäten von Phil Gates & Band. Der Rheinauer Groove Club möchte nach der Corona-Pause seinem Namen alle Ehre machen. Gabriele Spiller

Phil Gates ist ein erfahrener Musiker und Produzent aus Chicago PD

Phil Gates, Sie eröffnen mit Ihrer Band den Rheinauer Groove Club nach Covid-19-bedingter Konzertpause. Ja, wir sind zum ersten Mal im Groove Club und können endlich wieder live spielen. Das wird hart, aber wir müssen wieder anfangen. Es heisst zwar, «wir wollen die Infektionskurve abflachen», aber die Stimmungskurve muss wieder steigen!

Als Premiere werden sie dort erste Songs aus Ihrem neuen Album «In the Pocket» vorstellen. Wir sind jetzt im Studio, genauer gesagt in meinem Tonstudio in der Ostschweiz, und spielen die Stücke ein. Wir sind sehr gespannt, wie die Lieder auf die Leute wirken. «In the Pocket» bedeutet sinngemäss «das groovt», man fängt schon an zu tanzen, bevor der Text einsetzt. Unsere Musik hat etwas vom Old School Blues, aber in einem zeitgenössischen Gewand.

Groove Club öffnet am 26. Juni wieder Infos einblenden Phil Gates kommt mit seiner Band in den Groove Club Rheinau. PD Mit dem Konzert von Phil Gates & Band kehren die Live-Konzerte nach Rheinau zurück. «Wir haben Platz für 300 Personen», sagt Veranstalter Thomas Zehnder, «und so viele würden wir auch reinlassen. Auf den Abstand muss jeder selbst achten.» Es herrscht keine Maskenpflicht, aber jeder Besucher wird zur potenziellen Nachverfolgung registriert. Der Ticketverkauf findet vor dem Club statt. Ein Foodstand (vor dem Lokal) und der Barbetrieb werden wie gewohnt betrieben. Freitag, 26. Juni, ab 19 Uhr. Konzert 20 Uhr. Eintritt: 15 Franken. Klosterplatz 2, Rheinau. www.grooveclub.ch

Als US-amerikanischer Musiker sind Sie schon vor einem immensen Publikum aufgetreten. Auf Youtube gibt es ein Video aus der Halbzeitshow der Super-Bowl-Übertragung 1985. Wo spielen Sie lieber: in einem grossen Stadion oder in einem kleinen Club? Ich mag beides sehr gern. Das Wichtigste ist, sich mit den Besuchern verbinden zu können. Man muss die Reaktionen sehen. Eine grosse Bühne ist aufregend und toll, in einem intimeren Setting spürt man dafür sofort, was passiert. Gerade wenn die Musik für die Zuhörer neu ist, ist es schwieriger, in Kontakt zu kommen, als wenn sie die Songs schon kennen. Beim ersten Stück sagen sie: «Hmm, das ist anders.» Beim zweiten fragen sie sich: «Mag ich das?» In einem Konzert geht es um den Spass für alle; die Gäste, die Musiker und die Veranstalter.

Sie sind 2016 der Liebe wegen in die Schweiz gezogen. Ihre Frau ist zwar Sängerin, dennoch hatten Sie anfangs etwas Schwierigkeiten, musikalisch Anschluss zu finden, wie Sie selbst sagten. Wo stehen Sie heute? Inzwischen bin ich viel besser vernetzt. Vor zwei Jahren habe ich die Band zusammenstellen können, mit der ich nun auch nach Rheinau komme. Es sind deutsche Musiker, und wir verstehen uns hervorragend. Dies ist die Band, mit der ich weiter arbeiten will: Thomas Wagner am Schlagzeug, Uwe Rodi an den Keyboards und Stephan Hug am Bass.

Keine Backgroundsängerin, Ihre Frau vielleicht? Im Moment funktioniert die vierköpfige Band sehr gut, und ich will sie ja auch anständig bezahlen und bei Laune halten. Meine Frau singt auf dem neuen Album mit, aber sie macht ihre eigene Musik.

In den USA haben Sie aber weitaus grössere Touren zurückgelegt. Fehlt Ihnen das Reisen? Ja, wir könnten mehr spielen, aber es spricht sich herum. Wir haben zuletzt viel in den Niederlanden gespielt, die letzten zwei Auftritte wurden wegen Covid-19 verschoben. Wir traten beim Sogliano Blues Festival in Italien auf, am Summer Days Festival in Arbon, am Rock and Blues Festival in Gams und der Gossau Blues Night. Über Social Media fragen die Leute inzwischen, wann wir wiederkommen. Einige haben sich auch erkundigt, wie es uns während der Corona-Krise ging, das hat mich sehr gefreut.

Es ist ganz spannend, dass Sie weiterhin viel in den USA arbeiten – virtuell. Ich unterrichte Blues, Rock, Grundlagen der akustischen und elektrischen Gitarre sowie Produktionstechnik – vom Mikrofon aufstellen bis zum digitalen Abmischen – per Skype. Meine Schüler sind in Los Angeles, Florida oder Texas, aber ich hätte natürlich gern mehr Schüler in Europa in der gleichen Zeitzone. Ich bin in Chicago in eine musikalische Familie geboren und kann den authentischen Blues Sound vermitteln. Insofern mache ich auch Projekte für Schweizer Bands, die einen grösseren, typisch amerikanischen Radiosound erzielen möchten. Das hilft ihnen, ihre Alben international besser zu verkaufen.