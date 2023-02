Wohntrend Kidcore – Die Stube sieht nun wie ein Kinderzimmer aus Bonbonbunt, fantasievoll, aufmüpfig: Warum kindliche Wohnwelten für Erwachsene gerade Hochkonjunktur haben. Stephanie Schmidt

Quietschbunte tierähnliche Figuren und pilzförmige Skulpturen: Die «Afreaks»-Serie der Haas Brothers. Foto: Joe Kramm/R&Company

Kidcore nennt man den Wohntrend, dessen Haupterkennungsmerkmal darin besteht, dass Erwachsene ein Zimmer kindlich einrichten – oder sogar die ganze Wohnung. Seine Anhänger erschaffen sich zu Hause eine Atmosphäre wie im Zoo oder auf dem Abenteuerspielplatz. Klar, dass wilde Tiere dafür verniedlicht oder lustig verfremdet daherkommen. So erinnert die Form des Sofas «Bomboca» der brasilianischen Designer Fernando und Humberto Campana viele Menschen an einen überdimensionierten Elefantenfuss, andere an eine Wolke.