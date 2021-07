Landluft-Kolumne – Die Suche nach dem Ursprung Wo kommen wir her – und woher kommen unsere besonders dummen Ideen? Eva Wanner

Die Landluft ist auf der Suche nach dem Anfang (allen Übels). Illustration: Ruedi Widmer

Die Töss hat nicht einen Ursprung, sie hat mehrere. Sie wird von verschiedenen Quellen gespeist – eine Tatsache, die sich philosophischerweise auf unser aller Leben übertragen lässt.

Wo kommen wir her? Und was führt dazu, dass wir weiterfliessen, pardon, weitergehen, wie wir es eben tun? Weshalb mögen einige Menschen lieber Hunde als Katzen – und umgekehrt? Warum finden wir eine Partei besser als die andere? Wie kommt es, dass es Menschen gibt, die nicht gerne Sushi essen? Welche Einflüsse von welchen Personen führen zu welchen Abzweigungen in unserer Biografie, sei es privat oder beruflich? (An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an sämtliche Sprachlehrer meiner Schulkarriere.)

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Jeder und jede stellt sich solche Fragen früher oder später. Und es geht uns dabei wie der Töss: Über den einen Ursprung lässt sich zwar diskutieren, es ist aber unbestreitbar, dass wir in unserem Leben von verschiedenen Quellen gespeist werden.

Bei aller Philosophie kann man sich aber auch ganz praktische Fragen stellen. Zum Beispiel: Wo kann ich mich vor den Ferien auf das Coronavirus testen lassen? Darauf können Menschen eine Antwort geben, die sich – welche Abzweigungen sie auch aus welchen Gründen genommen haben mögen – beruflich damit beschäftigen.

Und dann sind da noch die «Warum»-Fragen, die mit Kopfschütteln einhergehen. Da wäre etwa das grosse Rätsel, was wohl mehrere Fussballfans dazu bewogen hat zu denken, es sei eine gute Idee, auf einen Trolleybus zu klettern. Das kann tödlich enden, die Stadtpolizei findet denn auch deutliche Worte: Es sei auf solche «dummen Aktionen» zu verzichten. Das wiederum ist eine gute Idee. Ganz unphilosophisch und pragmatisch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.