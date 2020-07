Halbjahres Zahlen Sulzer – Sulzer trotzt der Pandemie Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft fest im Griff, und doch kann die Sulzer erstaunlich gute Zahlen präsentieren – jedenfalls für die Umstände.

Hier sollen trotz nicht so schlechtem Ergebnis Stellen abgebaut werden: Die Sulzer Chemtech in Oberwinterthur mad

Klar auch bei der Sulzer sind die Bestellungseingänge tiefer als im letzten Halbjahr, klar gilt das auch für den Umsatz und ja es gilt vor allem für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Dieses ist von fast 100 Millionen Franken auf noch 36 Millionen gesunken. Die Differenz führt die Sulzer auf «einmalige Kosten» zurück. Der Umsatz ist um 3.9 Prozent zurück gegangen, das sei vor allem auf negative Währungseffekte zurückzuführen, heisst es in einer Mitteilung.

Denn: Zugenommen und das dürfte eher überraschend sein, hat der Auftragsbestand per 30. Juni im Vergleich zum 31. Dezember 2019. Das Auftragsvolumen ist um 8.6% gestiegen. Mit 1’946.2 Millionen befindet sich der Auftragsbestand gar auf Rekordhoch.

Stellenabbau trotz solidem Ausblick

CEO Greg Poux-Guillaume sieht die Stabilität der Sulzer Gruppe vor allem in de weltweiten Tätigkeit. Er sagt: «Wir haben unsere Widerstandsfähigkeit erneut unter Beweis gestellt, die auf unserer weltweiten Präsenz und auf einem ausgewogenen Verhältnis zwischen früh- und spätzyklischen Geschäften gründet.»

Bereits im nächsten Jahr will die Sulzer sich wieder auf dem Vorcorona-Niveau bewegen. Etwas schräg mutet da die Information vom Donnerstagabend an. Die Sulzer Chemtech will in der Schweiz 55 Stellen abbauen (Lesen Sie hier mehr dazu). Auch wenn das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern der Chemtech um fast 16 Prozent gesunken ist.

( gvb )