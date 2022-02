Wahlen in Winterthur – Die SVP bleibt in der neuen Schulpflege aussen vor Bei der Wahl der sechsköpfigen Schulpflege konnten sich je zwei Kandidierende von SP und FDP durchsetzen, auch GLP und AL sind dabei. Die grosse Abwesende ist die SVP. Michael Graf

Das ist die neue Schulpflege. Von links nach rechts: Markus Fischer (FDP), Christoph Lanz (SP), Anna Graf (FDP), Karin Hürlimann (GLP), Susanne Trost Vetter (SP) und Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne). Es fehlt Viviane Marchand (AL). Foto: Landbote

Gewählt wurde am Sonntag auch die Schulpflege – und dort ist alles neu. Die bisherigen vier Kreisschulpflegen mit ihren 43 Schulpflegerinnen und vollamtlichen Präsidentinnen und Präsidenten werden abgelöst durch eine gesamtstädtische Schulpflege. Diese sechs Köpfe fällen künftig gemeinsam mit dem Schulstadtrat die wichtigen Entscheide in der Volksschule. So sieht es die neue Winterthurer Gemeindeordnung vor, die am 26. September mit gut 70 Prozent angenommen wurde.