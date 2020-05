Ersatzwahl in Winterthur – Die SVP lässt auch diese Stadtratswahl aus Die zweitstärkste Winterthurer Partei hat entschieden: Für die Stadtratsersatzwahl vom 23. August tritt sie nicht an. Die Kandidierenden von FDP und GLP werden zum Hearing eingeladen. Mirko Plüss

Die Türen des Stadtratssaals bleiben für SVP-Vertreter auch weiterhin geschlossen. Foto: Keystone

Der SVP-Vorstand hat am Dienstagabend entschieden, zum zweiten Mal hintereinander nicht an einer Stadtrats-Ersatzwahl teilzunehmen. «GLP und FDP haben die finanzpolitische Ausrichtung und die notwendigen Sparbemühungen im Gemeinderat bislang immer mitgetragen», heisst es zur Begründung in einer Mitteilung.