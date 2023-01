Volksinitiative in Winterthur – Die SVP lanciert eine Atomstrom-Initiative Seit drei Jahren gibt es in Winterthur keinen Atomstrom mehr. Das will die Winterthurer SVP mit einer Initiative rückgängig machen. Dabei stützt sie sich auf einen EU-Entscheid. Delia Bachmann

Die SVP Winterthur will, dass wieder Atomstrom aus den Steckdosen fliesst. Im Bild: Strommast auf dem Taggenberg. Madeleine Schoder

Wer in der Stadt Winterthur lebt, kann zwischen drei Stromprodukten wählen. Was sie unterscheidet, ist der CO₂-Ausstoss und der Mix aus Wasserstrom, Solarstrom und – beim günstigsten Produkt – Strom aus der Kehrichtverbrennungsanlage. Gar nicht mehr im Sortiment ist Atomstrom. Stadtwerk kippte das damals günstigste Produkt per Anfang 2020 aus dem Sortiment. Das will die SVP Winterthur nun ändern.

Am Freitag lancierte die Partei die städtische Volksinitiative «Ja zur freien und günstigen Stromwahl». Damit verlangt sie «eine Abkehr von der bisherigen bevormundenden Strompolitik der Stadt», wie es in einer Mitteilung heisst. Es solle allen freistehen, wie sie ihren CO₂-Ausstoss senken würden: «Eine Verteufelung der CO₂-freien Kernkraft belastet insbesondere junge Familien gerade in Zeiten sehr hoher Teuerung.»

Stadtrat hält an Abschaffung fest

Konkret fordert die SVP, dass Atomstrom wieder in den Mix aufgenommen wird: «Das soll die Energieeffizienz fördern, den CO₂-Ausstoss reduzieren, wirtschaftlichere Stromprodukte ermöglichen und die Energiesicherheit erhöhen.» Zudem fordert die Partei ein kostengünstiges Stromprodukt aus reiner Kernenergie. Wenn es sich positiv auf den Preis auswirkt, dürften auch klimafreundliche Energien beigemischt werden. Wobei die SVP den Anteil der alternativen Energien bei «maximal 35 Prozent» deckeln will.

Die SVP sieht sich bestärkt durch einen Entscheid des EU-Parlaments. Wie schon die EU-Kommission hat dieses Atomkraft und Erdgas im letzten Juli für «grün» erklärt. Bereits im Herbst hat Stadtparlamentarier Michael Gross (SVP) eine schriftliche Anfrage zum Thema eingereicht. In seiner Antwort hält der Stadtrat am Entscheid fest, den Atomstrom aus dem Angebot zu kippen. Gegen die Abschaffung seien damals keine Einsprachen beim Bezirksrat eingegangen. Um den Atomstrom wieder einzuführen, brauche es einen Auftrag der Stimmbevölkerung. Diesen will die SVP mit ihrer Initiative auf den Weg bringen.

