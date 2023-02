Der FDP-Chef greift die SVP frontal an: Mit ihrer Weigerung, anderen Ländern den Wiederexport von Schweizer Waffen zu erlauben, gefährde sie die hiesige Rüstungsindustrie – und beerdige die bewaffnete Neutralität.

Herr Burkart, wie hat der Ukraine-Krieg Sie persönlich verändert?

Der Krieg hat mir wie nie zuvor bewusst gemacht, dass in Europa auch heute noch für unsere Werte wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaat gekämpft werden muss, manchmal mit Waffengewalt. Und es macht mich betroffen, wie die Menschen in der Ukraine leiden müssen. All das beschäftigt mich auch heute, ein Jahr nach Kriegsausbruch, fast jeden Tag. Doch ich stelle auch fest: Westeuropa ist emotional bereits distanzierter zum Kriegsgeschehen.