Never Mind the Markets: Stadt gegen Land – Die SVP-Mär der Schmarotzerstädte Der von der SVP lancierte Stadt-Land-Konflikt entpuppt sich als politischer Rohrkrepierer – da er so schlichtweg nicht existiert. Mathias Binswanger

Beim Städte-Bashing wurden die Zahlen offenbart ignoriert: Präsident Marco Chiesa und seine SVP. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Sie erinnern sich vielleicht noch. Letzte Woche am 9. September stellte die SVP an ihrer Medienkonferenz in Zürich ein Positionspapier gegen die schädliche Schmarotzer-Politik der links-grünen Städte vor. Grundlage der Empörung war die Entdeckung der «heimlichen» Umverteilung von der leistungswilligen Agglo- und Landbevölkerung an die verschwenderischen urbanen Zentren: Ein allzu grosses Echo hat diese Entdeckung allerdings nicht ausgelöst – und zwar aus gutem Grund: Die heimliche Umverteilung löst sich bei genauer Betrachtung der Zahlen nämlich in Luft auf.