Wahlkampf in Winterthur – Die SVP stellt sich hinter Präsidentin Maria Wegelin SVP-Stadtratskandidatin Maria Wegelin machte national Schlagzeilen, weil sie wegen der Zertifikatspflicht ihren Job kündigte. Aus ihrer Partei erhält sie Zuspruch. Michael Graf

Auf den sozialen Medien erhielt Stadtrats-Kandidatin Maria Wegelin (SVP) aus den eigenen Reihen Zuspruch. Foto: Marc Dahinden

SVP-Stadtratskandidatin Maria Wegelin geriet wegen ihrer impfkritischen Haltung in den letzten Tagen doppelt in die Schlagzeilen. Der Wahlkampfmanager der SVP, Markus Reinhard, warf am letzten Freitag überraschend alle politischen Ämter hin – offenbar war es wegen der offen ablehnenden Haltung der Kandidatin Wegelin zu Meinungsverschiedenheiten und Spannungen gekommen.

Wegelin beteiligte sich am Wochenende an der Grossdemonstration der Massnahmengegner in der Altstadt. Nationales Interesse erregte die Meldung, dass sie wegen Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz ihre Stelle gekündigt habe. Gegenüber den Medien wollten sich gestern weder Wegelin noch der Wahlkampfleiter Christian Hartmann äussern.

«Parteiintern unumstritten»

Auf den sozialen Medien erhielt Wegelin aus den Parteireihen Zuspruch. «Sie geht konsequent ihren Weg. Dafür ist ihr Respekt zu zollen», schreibt ihr Vorgänger als Parteipräsident, Daniel Oswald. Ihr Vorvorgänger Simon Büchi klickt «Gefällt mir». Ein Parteimitglied sagt: «Maria Wegelin ist parteiintern unumstritten. Wir wussten ja, wen wir aufstellen.»

