Privatschule in Winterthur – Die Swiss International School schliesst Standort Die Zahl der Schülerinnen und Schüler am Standort Winterthur der Swiss International School ist von rund 100 auf noch 20 eingebrochen. Nach dem Abgang des Schulleiters kam es zu einem Exodus. Patrick Gut

Die Swiss International School im Winterthurer Technopark. Foto: Patrick Gut

Im Sommer auf Ende Schuljahr schliesst die Swiss International School (SIS) in Winterthur ihre Türen. Damit geht die gut 20-jährige Geschichte der SIS am Schulstandort Winterthur zu Ende. Lehrerschaft und Eltern haben am Mittwoch vom Aus erfahren, wie Andrea Furgler, der CEO der SIS-Gruppe Schweiz, Deutschland und Brasilien, auf Anfrage bestätigt.

«Wirtschaftlich nicht zu verantworten»