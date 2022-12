Renate Keller verkauft in Rikon seit 27 Jahren Feuerwerk. Nach dem trockenen Sommer hofft sie nun auf einen klaren Himmel an Silvester.

Frau Keller, arbeiten Sie gern über die Festtage?

Das ist einfach so. Mein Mann und ich führen den Laden in Rikon seit Silvester 1995. Wir sind also seit Jahrzehnten zwischen Weihnachten und Neujahr für unsere Kunden da. Das sind – neben dem Nationalfeiertag – die intensivsten Verkaufstage, an denen die ganze Familie mithilft. Gezwungenermassen, weil Feuerwerke immer kurzfristig eingekauft werden.