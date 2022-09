Klimatag in Winterthur – Die Technikumstrasse wird für einen Tag zum Spielplatz Am Sonntag wurde die Technikumstrasse für den Klimatag zur autofreien Zone. Für einmal konnte die Bevölkerung mit dem Trotti quer über die Strasse fahren. Fabienne Jacomet

Weit und breit keine Autos– im Rahmen des Klimatags blieb die Technikumstrasse am Sonntag motorenfrei. Das lud zu Spass und Spiel ein. Foto: Madeleine Schoder

«Wo sind wir denn jetzt?», fragt eine Frau verwundert, als der Bus der Linie 2 am Sonntagmorgen plötzlich am Obertor und nicht wie gewöhnlich beim Technikum anhält. «Die Technikumstrasse ist gesperrt», sagt ein älterer Herr. «Wieder so eine Demo.» An diesem Sonntag findet aber keine Demonstration statt, sondern der Klimatag. Die Technikumstrasse wurde dazu von der Stadt zur autofreien Zone umfunktioniert, um der Bevölkerung das Netto-null-Ziel näherzubringen.