Achtelfinal im Cup – Die Tendenz: Der FCW fährt nach Basel Der FCW hat ein matchfreies Wochenende hinter sich, kann aber davon ausgehen, diese Woche – bis zur Reise zu Xamax am Samstag – nicht ohne Einsatz zu bleiben. Hansjörg Schifferli

Am Mittwoch könnte der FCW im Cup-Achtefinal den FC Basel im St. Jakob-Park herausfordern. Foto: Keystone

Noch steht zwar die offizielle Mitteilung aus. Aber die Tendenz geht klar dahin, dass der FCW am Mittwoch seinen Cup-Achtelfinal gegen Basel bestreitet; allerdings nicht auf der Schützenwiese, sondern zu St. Jakob.

Das ist so zu erklären: Eigentlich hat die Liga, also das Heimspiel gegen Kriens, Priorität. Weil aber abzusehen ist, dass der «Schützi»-Rasen auch an den kommenden Tagen nicht zu bespielen ist, wäre eine schnelle Neuansetzung von FCW – Kriens nicht zielführend. Dafür gibt es die Möglichkeit, den Cup-Achtelfinal nach einem Platzabtausch am ursprünglichen Termin, dem Mittwoch, auszutragen. Das passt auch dem FCW, der unter den aktuellen Bedingungen ja nicht von einem Heimvorteil ausgehen kann. Naheliegender Nachholtermin fürs Spiel gegen Kriens wäre dann der Dienstag kommender Woche. Bei der Anspielzeit für FCB – FCW bliebe es bei 17.30 Uhr, weil ja abends die Champions League programmiert ist. Ebenso bleibt dieser Achtelfinal ein SRF-Fernsehspiel. Und weiterhin höchst bescheiden sind auch die Prämien: ein Viertelfinalist erhält zurzeit 25’000 Franken.