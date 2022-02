Flusserosion im Weinland – Die Thur nagt an den Ufern und bringt die Grenzen ins Wanken Seit die Thur an manchen Stellen aus ihrem Korsett befreit ist, verschiebt sich der Fluss. Auch die heutigen Grenzen könnten eines Tages infrage gestellt werden. Markus Brupbacher

Blick auf die Thur bei Andelfingen: In der Bildmitte ist zu sehen, wie sich der Fluss nach rechts verschoben hat. Foto: Madeleine Schoder

Die Thur entspringt im Toggenburg und mündet nach 135 Kilometern bei Flaach in den Rhein. Auf 22 Kilometern Länge durchfliesst sie den Kanton Zürich. Bei Altikon und Thalheim bildet die Flussmitte die Grenze zum Kanton Thurgau. Danach verlaufen die Grenzen zwischen verschiedenen Weinländer Gemeinden in der Thur, so zum Beispiel zwischen Adlikon und Ossingen oder Andelfingen und Kleinandelfingen.