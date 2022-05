Winterthurer Sportler des Jahres – Die Titelverteidigung gerät ausser Reichweite BMX-Fahrer Simon Marquart verpasst nach einer Schulterverletzung den Weltcup-Auftakt. Für den Gesamtweltcup-Sieger der letzten Saison dürfte die Wiederholung des Triumphes damit vom Tisch sein. Oliver Meile

Blumenstrauss und Check halten geht, BMX-Weltcup fahren noch nicht: Simon Marquart letzte Woche an der Winterthurer Sportehrung. Foto: Enzo Lopardo

Er braucht noch etwas mehr Zeit. Um zurück aufs Level zu kommen, das ihm vorschwebt. Darum lässt Simon Marquart am Wochenende den Auftakt zur Weltcup-Saison in Glasgow sausen. Der letztjährige Gesamtweltcup-Sieger sagt: «Ich wäre gerne wieder um den Titel gefahren.» Für ihn ist allerdings auch klar: «Das wird nun nicht mehr möglich sein.» Aus nur vier Wochenenden mit jeweils zwei Rennen besteht der Weltcup. Der Winterthurer verpasst also bereits ein Viertel des Pensums.

Schulter selbst eingerenkt