Linsental Winterthur – Die Töss und der Brüelbach bauen beliebten «Sennhof-Strand» um Das Hochwasser hat die Kiesbank oberhalb der Kyburgbrücke weggefräst. Am anderen Ufer entstand ein neuer Strand, der etwas weniger komfortabel ist. David Herter

Der Kiesstrand links ist nun deutlich kürzer, der neue rechts besteht mehrheitlich aus Schotter und Erde – und war am Samstag dennoch gut frequentiert. Foto: David Herter

An warmen Abenden und sonnigen Wochenenden sind die Grill- und Planschplätze an der Töss höchst begehrt. Das war auch am Samstag so. Zwischen Sennhof und der Kyburgbrücke standen die Autos entlang der Linsentalstrasse Stossstange an Stossstange.

Die meisten Erholungssuchenden zieht es auf die Kiesbank direkt oberhalb der Kyburgbrücke. Wahrscheinlich weil der Weg vom kleinen öffentlichen Parkplatz dorthin so kurz ist. Im Gras auf dem Hochwasserschutzdamm werden Feuerstellen angelegt und Campingtische und -stühle aufgestellt, am Fluss liegen Badetücher. Die Erwachsenen bräteln und plaudern, die Kinder planschen und bauen.

