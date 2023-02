Tourismus im Zürcher Oberland – «Die Tösstaler erinnern an die Appenzeller aus der Käsewerbung» Sonja Müller Lang ist selbstständige Reiseveranstalterin. Jetzt setzt sie sich als Turbenthaler Delegierte für das neuste Tourismusprojekt im Tösstal ein. Rafael Rohner

«Im Tösstal wird wenig dafür gemacht, dass sich Ausflügler wohlfühlen»: Reiseveranstalterin Sonja Müller Lang in ihrem Büro in Winterthur. Foto: Andrea Zahler

Sonja Müller Lang kennt das Hutzikertobel in Turbenthal, aber auch Täler und Berge in Marokko oder im Puschlav. Sie wohnte in Zürich, fühlt sich aber auch andernorts zu Hause. Seit 1990 führt sie die Firma Women Travel in Winterthur, die Reisen exklusiv für Frauen anbietet.