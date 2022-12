Adventskalender 11 – Die traurigsten Kalorien von allen Schon als Kind war mir klar: Gekaufte Guetsli sind keine Alternative. Michael Graf

Einheitsgeschmack aus der Fabrik: Für den Schreibenden gilt, lieber keine Guetsli als gekaufte. Foto: Michael Graf

In der Weihnachtszeit gilt: So, wie mans als Kind hatte, will mans. Und nicht anders. Erst recht, wenn man als Kind im Paradies lebte. Wie der Schreibende. Die Guetslizeit wurde bei ihm zu Hause zelebriert. Unter acht Sorten machten wir es nie. Alle kneteten, stachen aus und dekorierten. Mailänderli, Spitzbuben, Chräbeli, Brunsli, Zimtsterne, Totenbeinli, wir hatten sie alle.