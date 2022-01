Kolumne Stadtverbesserin – Die Treppe, die ins Leere führt Die Stadtverbesserin stellt sich der Qual der Wahl – und sucht in den Flyern nach versteckten Botschaften. Delia Bachmann

Die progressive Allianz posierte unter dem Slogan «Zukunft gestalten» auf dieser Treppe beim Bahnhof Winterthur fürs gemeinsame Wahlfoto. Foto: Madeleine Schoder

Letzte Woche fand die Stadtverbesserin ein dickes Couvert im Briefkasten. Und darin ein buntes Bündel von Wahlprospekten. Auf den ersten Blick entpuppten sich diese als wenig hilfreich. Es tönt einfach alles gut: Zukunft, Lebensqualität, Verlässlichkeit, Solidarität, Fortschritt, Verantwortung – wer will das nicht?

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die ungebrochene Vorliebe der Parteien für Schlagworte ist ja verständlich. Ganze Sätze haben den Nachteil, dass sie einzelne Wörter zu einer Aussage verbinden. Und bei einer Aussage kann man bekanntlich auch anderer Ansicht sein. «Wenn schon Inhalt, dann möglichst ohne Gehalt», scheint das inoffizielle Motto zu lauten, um keine Wähler zu vergraulen.

Text-Bild-Rätsel

Die progressive Allianz macht vor, wie man einen wohlklingenden Slogan mit einem rätselhaften Sujet kombiniert. Unter dem Motto «Zukunft gestalten» und «Gemeinsam für Winterthur» posieren die fünf Kandidierenden auf einer Treppe, die ins Nichts führt. «Was wollen die mir mit dieser Stairway to Heaven sagen?», fragt sich die Stadtverbesserin. Lautet die Botschaft, dass gegen oben alles offen ist? Oder wissen sie nicht, wie es weitergehen soll?

Das Foto der FDP gibt ebenfalls Rätsel auf: Der menschenleere Katharina-Sulzer-Platz mit der als Parkhaus genutzten Halle 53 als Relikt aus der industriellen Blütezeit will nicht so recht zum Slogan «Zusammen sind wir Wirtschaft» passen. Mit den Überschriften ist es nicht getan, gesteht sich die Stadtverbesserin ein und liest auch das Kleingedruckte.

Bluten für die Stadt

Gerade bei der EDU finden sich da einige Slogans, die aus der Reihe tanzen. Also weder von Gott noch von Jesus handeln. Eine Kandidatin bringt schon das richtige Mindset für die Politik mit: «Tu, was dein Herz dir sagt – du wirst so oder so kritisiert», lautet ihr Slogan. Ein anderer Kandidat probiert es mit einer schlichten Feststellung: «Man wählt sich nicht selbst.»

Weit oben in den Schlagwort-Charts steht Herzblut: «Mit Herzblut für unsere Stadt», empfiehlt sich Michael Künzle zur Wiederwahl. Katrin Cometta erhöht mit «Mehr Herzblut» den Einsatz. Zwar sind Blut, Schweiss und Tränen für die Kolumnistin keine relevanten Wahlkriterien. Um dem konstruktiven Anspruch dieser Kolumne gerecht zu werden, sei hier dennoch ein Vorschlag für ein wortwörtliches Herzblut-Sujet gemacht: das Blutspendezentrum im Neuwiesen. Die wippenden Blutbeutel gäben auch fürs Video etwas her.

Delia Bachmann ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur. Nach dem Bachelor in Internationalen Beziehungen an der Universität St. Gallen absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.