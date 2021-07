Science Center in Winterthur - Die Tricks des Technorama-Vermarkters

Kulturmanager der ersten Stunde Infos einblenden

Roy Schedler (63) wurde in Manila (Philippinen) als Sohn Schweizer Eltern geboren und kam mit neun Jahren in die Schweiz, erst nach Zürich und dann nach Winterthur, wo er die Matura machte. Nach dem Germanistik-Studium und Stationen beim Theater spezialisierte er sich auf Kulturmanagement und arbeitete unter anderem fürs Migros-Kulturprozent. Er war Mitglied der Direktionsleitung der Expo.02, später Geschäftsleiter der Solothurner Filmtage. 2012 kam er als Leiter Marketing zum Technorama Winterthur, wo er am 31. Juli in Frühpension geht.