Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Die tückische Bruchrechnung Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

Bruchrechnen kann doch jeder? Probieren Sie es in der einen Aufgabe des Zahlendrehers aus. Foto: Christian Beutler (Keystone)

In der Folge 240 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von Zahlen in einem Quadrat, die andere von einer vermeintlich einfachen Bruchrechnung. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Das Antimagische Quadrat

Die 3x3-Tabelle muss alle Zahlen von 1 bis 9 enthalten (eine Zahl pro Feld). Die 5 und die 6 sind bereits gesetzt. Die acht Summen der drei Zahlen in jeder Zeile, jeder Spalte und jeder der beiden Diagonalen müssen unterschiedlich sein. Es müssen alle Zahlen von 10 bis 18 als Summe vorkommen, ausser der 13. Vervollständigen Sie das Quadrat. Es gibt zwei Lösungen.

Bruchrechnung

Im Ausdruck

ersetze man die Sterne durch +, –, · oder :, und zwar so, dass das Ergebnis der Berechnung den Wert 0 hat.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefert Ihnen Dmitrij Nikolenkov, ETH Zürich, unterstützt von NCCR SwissMAP.

Die letzte Folge gibt es hier. Die Lösungen finden Sie (in der Regel) am kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.

