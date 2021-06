Gemeindeversammlung Ellikon an der Thur – Die Turnhalle wird künftig mit Erdwärme statt Öl geheizt Die Versammlungen vom Donnerstagabend nahmen sämtliche Traktanden an. Jonas Gabrieli

Das Primarschulhaus Bürgli in Ellikon an der Thur. Foto: Marc Dahinden

Die Ölheizung in der Turnhalle der Primarschule Ellikon an der Thur aus dem Jahr 1993 wird durch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ersetzt. 43 anwesende Stimmberechtigte genehmigten am Donnerstagabend einen entsprechenden Kredit in der Höhe von 185’000 Franken einstimmig, wie Christof Leuenberger, Präsident der Schulpflege, auf Anfrage sagt. Künftig wird in der Turnhalle Bürgli also CO₂-neutral geheizt.

Ebenfalls einstimmig wurde die Jahresrechnung angenommen, die mit einem Plus von rund 150’000 Franken abschloss. Budgetiert waren rund 45’000 Franken weniger Überschuss. Die Differenz hat vor allem mit tieferen, Corona-bedingten Kosten zu tun. Das Eigenkapital betrug Ende 2020 somit knappe 2,1 Millionen Franken.

Reibungslos verlief auch die Versammlung der Politischen Gemeinde, wie Gemeindeschreiberin Nicole Wild auf Anfrage sagt. Die Jahresrechnung, die mit einem Plus von 375’000 Franken abschloss, wurde genehmigt. Budgetiert war lediglich ein kleines Plus von 23’000 Franken. Das Eigenkapital erhöht sich somit auf 4,9 Millionen Franken.

Stimmbürger fragte nach Steuersenkung

Angesichts der positiven Abschlüsse wollte ein Stimmbürger wissen, ob man diese dem Kanton über den Finanzausgleich nicht wieder zurückbezahlen müsse. «Wäre es aus dieser Sicht nicht besser, den Steuersatz, der sowieso im Vergleich unattraktiv hoch ist, zu senken?»

Die beiden Gemeindebehörden erklärten, dass man diese Überschüsse nicht zurückzahlen müsse. Hingegen würde der Finanzausgleich sinken, wenn man den Steuerfuss reduzieren würde. Die Behörden verwiesen in ihren Antworten auf die Sondereffekte des speziellen letzten Jahres und die Schwankungen in gewissen Bereichen. «Bereits dieses Jahr können die nicht voraussehbaren Kosten im sozialen Bereich ‹überborden›», antwortete der Gemeinderat. Es sei entsprechend zu früh, bereits an eine Steuersenkung zu denken. Zudem stehen insbesondere für die Schule noch einige Investitionen an. Beispielsweise eine neue Heizung für das Schulhaus.

