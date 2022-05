Fussball: Erfolg in der 1. Liga – Die U21 des FCW fährt ihren wertvollsten Saisonsieg ein Das 4:2 der U-21 des FC Winterthur auf dem Platz des Aufstiegsaspiranten FC Tuggen ist wohl ihr am höchsten einzuschätzender Erfolg in dieser zunächst schwachen, im Frühjahr aber guten Saison. Hansjörg Schifferli

Sandro Di Nucci (vorne), hier während eines Heimspiels gegen die U-21-Equipe des FC St. Gallen, bringt die FCW-U21 gegen Tuggen früh in Führung. Foto: Enzo Lopardo

Sandro Di Nucci, Nachwuchsstürmer aus Seuzach, hatte eine Woche zuvor beim 5:4 der U21 des FCW gegen den designierten Absteiger aus Balzers mit zwei Toren aufgehört. An der Tuggener Linthstrasse begann er nun, schon in der 3. Minute, mit dem ersten. Er ist danach, mit sieben Toren, der beste Skorer des Teams, ganz abgesehen von dem einen Treffer, den er im vergangenen Herbst fürs «Eins» gegen Kriens erzielte. Überhaupt war es ein effizienter Start der jungen Winterthurer in Tuggen; nach acht Minuten führten sie 2:0, nach deren 35 schon 3:1, kurz nach der Pause 4:1.