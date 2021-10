Fussball 1. Liga – Die U21 des FCW verliert weiter Der Nachwuchs des FC Winterthur verlor im St. Galler Espenmoos das Duell zweier U21-Teams. Das 0:2 gegen die U21 des FCSG war die sechste Niederlage in Folge. red

Seit dem Startsieg in Thalwil hat die U21 des FCW (rechts Sandro di Nucci) sechs Mal verloren. Patrick Gutenberg

Die Spiele der U21 des FCW folgen sich und sie gleichen sich – ausgenommen der Startmatch mit dem Aufsehen erregenden 6:1 in Thalwil. Mittlerweile sind die Zahlen seither diese: zuerst 6:1, danach 2:13. Jetzt ist der FCW noch Zweitletzter, gleichauf mit dem Team Ticino U21 und dem Tabellenletzten FC Balzers, die bisher ebenfalls auf drei Punkten für einen Sieg in sieben Spielen stehengeblieben sind. Der St. Galler Nachwuchs aber konnte mit dem samstäglichen Sieg sein Guthaben gleich verdoppeln.

Dass die Winterthurer einem Gegner unterlagen, der – zumindest aktuell – denselben Kreisen entstammt, war besonders ärgerlich. Der Spielverlauf war eben nicht untypisch: Der FCW begann gut und dominant. Sein Mittelfeldspieler Levin Nay traf nur den Innenpfosten; es gab noch zwei, drei weitere Chancen. Nach 24 Minuten führten aber die St. Galler. Auch in der zweiten Halbzeit brachten es die Winterthurer nicht fertig, ihre offensiven Bemühungen um den – entscheidenden – Aspekt der Durchschlagskraft im Abschluss anzureichern. Also war das zweite Tor des Tages, das dann in der 90. Minute fiel, nicht ihr Ausgleich, sondern nach einem Konter das 2:0 des FCSG.