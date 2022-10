U21 gewinnt gegen Taverne – Die U21 zum Vierten Das «Zwei» des FC Winterthur schlägt die AC Taverne mit 2:0. Der Sieg hat sich das Team verdient, hätte ihn aber einfacher haben können. Gregory von Ballmoos

Carmine Chiappetta war der Beste einer sehr guten Mannschaft in der ersten Halbzeit. Foto: Urs Kindhauser

Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, als Levin Nay die erste sehr gute Gelegenheit zum 1:0 hatte. Doch er vergab. Vier Minute später war es Leon Duong, der scheiterte, wiederum vier Minuten später machte es Carmine Chiappetta besser. Er traf in der 14. Minute nach einem Solo zum 1:0.

Doch das war es dann. Es gelang dem «Zwei» nicht, nachzulegen. Auch wenn sie sich mehrere Topchancen herausspielten. «Typisch für eine sehr junge Mannschaft», sagte Trainer Murat Ural danach. Chiappetta kam dem 2:0 noch am nächsten, er traf kurz vor der Pause den Pfosten. Dennoch durfte Ural nach dem Spiel von einer hervorragenden ersten Halbzeit sprechen.

Nur nach dem Seitenwechsel ging es nicht mehr so weiter. Der FCW kam in einen Verwaltungsmodus, spielte kaum mehr einen Angriff sauber fertig und gewann fast keinen zweiten Ball mehr. Nach gut einer Stunde waren die Gäste aus dem Tessin dem Ausgleich näher als der FCW, der die erste Halbzeit ja so dominierte, dem 2:0. Das «Zwei» beschränkte sich aufs Kontern, kam dabei zu zwei, drei guten Chancen. Doch erst tief in der Nachspielzeit traf Sandro Schudel zum 2:0. Damit gewinnt die U21 ihr viertes Spiel in Serie und verschafft sich bereits jetzt ein kleines Polster auf dem Weg zum Saisonziel, de Nichtabstieg.

FC Winterthur II – AC Taverne 2:0 (1:0) Infos einblenden Schützenwiese.- Tore: 14. Chiappetta 1:0. 93. Schudel 2:0. FCW: Abaz; Sacipi, Hammer, Hasani, Zinna; Dakaj, Nay; Chiappetta (46. Hollenstein); Duong (94. Romano), Vögele (Demi), Schudel.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.