Interview zur Sicherheitspolitik – «Die Ukraine hat ihre Militär­ausgaben versiebenfacht» Dan Smith, Direktor des Stockholmer Friedensforschungs­instituts, über Rekordzahlen bei der Rüstung, die goldenen Jahre nach 1990 und die wichtigste nicht erzählte Geschichte aller Zeiten. Alex Rühle aus Stockholm

Munitionsherstellung in einer Firma in Scranton im US-Bundesstaat Pennsylvania. Ein grosser Teil der hier produzierten Artilleriegeschosse geht derzeit Richtung Ukraine. Foto: Matt Rourke (AP, Keystone)

Dan Smith, geboren 1951 in London, ist Direktor des Stockholm International Peace Research Institute. Von 1993 bis 2001 leitete er das Friedensforschungsinstitut in Oslo, danach war er Generalsekretär der Friedensorganisation International Alert und Professor für Konfliktforschung an der Universität Manchester.



1964 schlug Schwedens Premierminister Tage Erlander vor, die aussergewöhnlich lange Friedenszeit, die Schweden seit 1814 genossen hat, durch die Gründung eines Friedensforschungsinstituts zu ehren. So entstand das Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), das sich bald einen Namen machte durch seine Berichte und Analysen zu internationalen Rüstungsausgaben und bewaffneten Konflikten. Während des Kalten Krieges stützte man sich bei den Abrüstungsverhandlungen auf die Zahlen des Sipri. Heute erscheint der jährliche Bericht zu den weltweiten Militärausgaben.