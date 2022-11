Kein Strom, keine Heizung, kein Dach über dem Kopf: Ukrainische Rettungskräfte arbeiten nach einem russischen Angriff in einer Stadt ausserhalb Kiews. Foto: Efrem Lukatsky (AP)

Wladislaw Bilyk und Wolodimir Kudritzki wären in normalen Zeiten keine Namen, die ein Durchschnittsukrainer je zu hören bekommt. Doch es sind keine normalen Zeiten, und deshalb ist von höchstem Staatsinteresse, was Bilyk als Chef des Wetterdienstes und Kudritzki als Chef des staatlichen Stromnetzkonzerns Ukrenergo zu sagen haben: Das Thermometer dürfte etwa im Nordosten der Ukraine bald auf minus zehn Grad fallen, sagt Bilyk, auch ein Blackout sei nicht das Ende der Welt , weil seine Leute es schafften, die Stromversorgung immer wieder am Laufen zu halten, sagt Kudritzki.