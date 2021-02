Gestaltungsplan festgesetzt – Die Uni Irchel kann wachsen Ein Hochhaus im Zentrum und mehr Platz für Studierende: nun steht der Gestaltungsplan «Campus Irchel». Heinz Zürcher

Der Universitätsstandort Irchel soll verdichtet werden. Foto: Urs Jaudas

Es ist ein wichtiger Schritt für die Universität Zürich. An ihrem Standort im Norden der Stadt kann sie die Infrastruktur ausbauen und modernisieren. Dies sofern bis Mitte März keine Rekurse gegen den Gestaltungsplan «Campus Irchel» eingehen. Den hat die kantonale Baudirektion nun festgesetzt, wie sie am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Erst mit einem rechtskräftigen Gestaltungsplan kann die Stadt die Baubewilligung für künftige Projekte erteilen. Und davon gibt es einige.

Denn die Zahl der Studierenden nimmt gemäss den Berechnungen der Uni stetig zu – von den aktuell rund 6000 Studentinnen und Studenten auf 13’000 bis im Jahr 2040. Und in den Gebäuden wird es – sofern nicht gerade eine Pandemie den Zutritt begrenzt – immer enger.