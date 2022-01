Kolumne «Lomo» – Die unsichtbare Hose Wenn der «Landbote»-Kolumnist wüsste, wo er seine Zivilschutzhose verstaut hat, dann würde er mehr im Garten arbeiten. Johannes Binotto

Der «Landbote»-Kolumnist hat seine Zivilschutzhosen nach dem Dienst behalten. Nicht aus nostalgischen, sondern aus ganz praktischen Gründen. Foto: Monika Hartig

Sportlerinnen kommen aus ihren Wettkämpfen mit Medaillen heim, Reisende von den Ferien mit Souvenirs. Ich hab aus meinen glorreichen Tagen als Zivilschützer die Hosen behalten. Nicht aus nostalgischen, sondern ganz praktischen Gründen.

Diese Hosen nämlich, so hab ich mir damals bei meinem letzten Einsatz überlegt, wäre doch eigentlich ideal, wenn ich mal schwere Gartenarbeit machen oder sonst mich körperlich in einer Form betätigen werde, für die es widerstandsfähige Arbeitskleidung braucht.

«In den Jahren nach meinem Ausscheiden aus dem Zivilschutz haben sich zwei Probleme immer deutlicher gezeigt.»

Doch in den Jahren nach meinem Ausscheiden aus dem Zivilschutz haben sich zwei Probleme immer deutlicher gezeigt: Erstens hab ich herausgefunden, dass ich viel weniger Gartenarbeit verrichte, als ich damals meinte, und zweitens ist die Hose – eben weil ich sie so selten brauche – so gut verstaut, dass ich sie auch dann nicht fände, wenn ich sie denn tatsächlich mal bräuchte.

Tatsächlich ist es sogar so, dass ich unterdessen nur noch weiss, dass die Hose irgendwo sein muss, aber nicht den Hauch einer Ahnung habe, wo genau. Ein Teufelskreis: Weil ich die Hose nicht zur Hand habe, kann ich nicht die Arbeit verrichten, für die man die Hose anziehen müsste, und weil ich die Hose nie anziehe, hab ich sie auch nie zur Hand.

Das ist übrigens auch die Entschuldigung, die ich jeweils vorbringe, wenn meine Gattin mich fragt, ob ich ihr im Garten mal zur Hand gehen könnte. Wenn man es genau nimmt, sag ich ihr dann, ist doch eigentlich überhaupt die Zivilschutz-Hose schuld, dass ich so ein fauler Zeitgenosse geworden bin. Und von wem stammt die Hose? Vom Zivilschutz! Also ist letztlich der Zivilschutz an dem ganzen Schlamassel schuld.

Zuweilen überlege ich mir ernsthaft, ob ich im Stile jener Wehrpflichtersatzabgabe, die ich im Zivilschutz zahlen musste, nun diesem selbst all meine ungemachte Gartenarbeit in Rechnung stellen könnte. Ein wenig schrecke ich indes doch vor diesem Schritt zurück, denn es könnte auch sein, dass dann der Zivilschutz anstatt mir einen Trupp Zivilschützer zu schicken, die meine Gartenarbeit erledigen (wie ich mir das insgeheim erhoffe), ganz einfach eine neue Hose zusenden würde.

Und dann, ja dann hätte ich wieder zwei Probleme: denn erstens eine Ausrede weniger, aber dafür zweitens eine Hose mehr, die ich vor mir selbst verstecken müsste.

