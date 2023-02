Podcast «Alles klar, Amerika?» – Die USA jagen wieder UFOs anstelle des Weihnachtsmanns Der chinesische Spionageballon hat die US-Amerikaner elektrisiert, die Luftwaffe schiesst scharfe Raketen auf verdächtige Flugkörper. Wie ernst ist das zu nehmen? Antworten in der jüngsten Ausgabe des USA-Podcasts «Alles klar, Amerika». Isabelle Jacobi Fabian Fellmann aus Washington Laura Bachmann Produktion

Eine US-amerikanische Sidewinder-Rakete am Flügel eines F-15-Kampfjets: Solche Waffen haben die USA innert acht Tagen auf einen chinesischen Wetterballon und drei weitere bisher unbekannte Flugkörper abgefeuert. Foto: Mark Farmer (AP Photo)

Was um Himmels willen ist los am Himmel über den USA? Die Frage treibt nicht nur Senator Mitch McConnell um, den Minderheitsführer der Republikaner, sondern das ganze Land. Vier Mal innert acht Tagen haben US-Kampfjets Objekte am Himmel abgeschossen, die das Weisse Haus als Bedrohung wahrgenommen hatte. Einigermassen Klarheit herrscht nur über die Herkunft des chinesischen Spionageballons, der vor der Küste South Carolinas in den Atlantik gestürzt ist.

Ins Scheinwerferlicht gerückt ist damit die Luftraumüberwachung Norad, die bisher vor allem für ihre Werbeaktion bekannt war, mit der sie jeweils vor Weihnachten den Flug von Santa mit Rentieren und Schlitten dokumentierte. Jetzt aber ortet Norad plötzlich zahlreiche unerklärte Flugkörper über den USA. Auch wird wieder über die mehr als 500 Sichtungen von unerklärbaren Phänomenen geredet, mit denen eine neue Spezialabteilung des Verteidigungsministeriums beschäftigt ist. Warum jagen die Amerikaner jetzt wieder UFOs? Und verfügen die USA wirklich über Anzeichen dafür, dass die Flugobjekte ausserirdisch sein könnten?

Was man über die drei abgeschossenen Flugkörper weiss

Die Vorgänge in den USA werfen auch Fragen auf, die sehr irdischer Natur sind. Was ist über die nach dem chinesischen Ballon abgeschossenen drei Flugkörper inzwischen bekannt? Feuern die Amerikaner jetzt auf alles, was sich über ihnen bewegt? Und was bedeutet das für die angespannte Beziehung zwischen den Grossmächten USA und China? Darüber diskutieren «Bund»-Chefredaktorin Isabelle Jacobi und USA-Korrespondent Fabian Fellmann in der aktuellen Folge des Podcasts «Alles klar, Amerika?». Laura Bachmann hat die jüngste Episode des Tamedia-Podcasts über US-Politik produziert.

