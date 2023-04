Velofahren in Winterthur – Die Velostadt Winterthur hat ihre erste «Weloroute» Im Tössfeld wurde die erste Veloschnellroute eingeweiht. Sie hat einen neuen Namen, rote Ränder und ein Herz. Gregory von Ballmoos

Alles bereit für die Velos: Der erste Abschnitt der Veloroute in Winterthur ist eröffnet. Foto: Enzo Lopardo

Am Mittwochabend um 17:30 Uhr wurde das neue Velorouten-Logo auf der Strasse Zur Kesselschmiede noch schnell aufgemalt. Am Donnerstagmorgen durfte Stadträtin Christa Meier (SP) den ersten Abschnitt der neuen Velorouten einweihen. Fast zehn Jahre, nachdem der Veloroutenplan in den Richtplan aufgenommen wurde. Das Signet wurde am Donnerstag noch mit etwas Lokalkolorit angereichert, unter dem Schriftzug Veloroute steht nun auch noch Töss. Stadträtin Meier zog die Schablone schnell weg – ab sofort haben die Velos zwischen der Drehscheibe und der unteren Briggerstrasse Vorfahrt.