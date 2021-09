Zwinglis Helm, Drachen-Ei - Die verblüffendsten Schweizer Fälschungen

Von Zwinglis Helm bis zum Drachen-Ei – Die verblüffendsten Schweizer Fälschungen Betrügern ist es immer wieder gelungen, uns mit Fälschungen falsche Tatsachen vorzuspiegeln. Warum uns diese Geschichten trotzdem so faszinieren. Eine Übersicht. Jost Auf der Maur

Der Helm ist eine Fälschung, mit der die Innerschweizer ihre «Heldentat» demonstrieren wollten: Der angebliche Helm von Ulrich Zwingli wurde noch 2018 im Landesmuseum ausgestellt. Foto: Schweizerisches Landesmuseum

Der feurige Zürcher Reformator Zwingli und sein schillernder Helm mit dem unheilvollen Loch, geschlagen in der wilden Schlacht bei Kappel am Albis 1531 im Kampf gegen die Übermacht der Innerschweizer: Dieser Helm war im Landesmuseum Zürich ein Jahrhundert lang ausgestellt. Generationen von Schulklassen sind davor stehen geblieben, die Gravur in Frakturschrift auf dem Helm konnten die Kinder in der vordersten Reihe knapp entziffern: «Ulrich Zwingli», der Name seines Trägers. Dieser Helm mit dem fatalen Loch berichtete allen ohne Worte vom Todesmoment des streitbaren Kirchenmanns, und genau hier konnte nun die bereits ein wenig erschöpfte Lehrperson einsetzen und etwas von der Reformation erzählen. Lebendige Geschichte eben, eingefangen in dem einen Helm – ein feines Aufsatzthema. Doch Zwinglis Eisenhut, diese nationale Reliquie, blinkt nun nicht mehr in seiner Vitrine. Er ruht mit rund einer Million anderer Dinge in Affoltern am Albis, verwahrt im Sammelzentrum des Landesmuseums. Denn, und das ist zuerst einmal eine schlechte Nachricht, der Helm ist nicht echt. Zwinglis Helm ist eine echte Fälschung.