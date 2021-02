Räuber in Winterthur – Die Verdächtigen sind aussergewöhnlich jung Zwei Jugendliche, erst 13 und 14-jährig, haben am Samstag mutmasslich zwei Teenager überfallen. Eine solche Tat in diesem Alter sei selten, sagt die Stadtpolizei Winterthur. Nina Thöny

Die Polizei hat im Rahmen der Ermittlung ein Pistolenimitat als mögliche Tatwaffe sichergestellt. Foto: Keystone (Symbolbild)

Am Samstagabend wurden am Bahnhofplatz Winterthur zwei Teenager ausgeraubt. Die Täter bedrohten sie mit einer vermeintlichen Faustfeuerwaffe und verlangten Bargeld. Die Polizei verhaftete noch in derselben Nacht zwei Verdächtige: einen 13-jährigen Kosovaren und einen 14-jährigen Türken. Sie zeigen sich laut Mitteilung der Polizei geständig.

Zwar komme es immer mal wieder zu Pöbeleien zwischen Jugendlichen, sagt Michael Wirz, Sprecher der Stadtpolizei Winterthur. «Dass zwei so junge Teenager einen Raub begehen, ist aber aussergewöhnlich.» Das zeigt auch eine Auswertung der Zürcher Oberjugendanwaltschaft über den Zeitraum von 2007 bis 2019. Demnach sind drei von vier Jugendlichen, die beschuldigt werden, eine Gewaltstraftat begangen zu haben, über 15 Jahre alt. Sprecherin Sarah Reimann ergänzt auf Anfrage: «Raubüberfälle von unter 15-Jährigen sind selten.» Die Schwere der Raubdelikte variiere dabei stark.