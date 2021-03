Apropos – der tägliche Podcast – Die Verlierer von Moutier – verschollen im Niemandsland Moutier hat entschieden – und wechselt zum Kanton Jura. Die Siegerinnen jubeln. Doch wie geht es den Verlierern? Packen die nun alle ihre Koffer? Wie heilt eine Stadt nach jahrzehntelangem Kampf? Mirja Gabathuler

Kein guter Tage für die Berntreuen: Am Sonntag entschied Moutier, zum Kanton Jura zu wechseln. Bild: Keystone

9 Abstimmungen, 60 Jahre – und eigentlich noch viel länger – dauerte der Kampf um die Kantonszugehörigkeit von Moutier. Am Sonntag hat er sich entschieden: Die Stadt gehört in Zukunft zum Kanton Jura – und nicht mehr zum Kanton Bern.

Wie geht es den Bewohnerinnen und Bewohnern nach der entscheidenden Abstimmung? Was werden diejenigen tun, die in Bern bleiben wollten? Und wie kann eine so gespaltene Stadt wieder zueinander finden?

Im Podcast erklärt Stefan von Bergen, Redaktor der «Berner Zeitung» was die Stadt Moutier in Zukunft erwartet – und blickt zurück auf diesen in der Schweizer Geschichte einmaligen Streit. (Lesen Sie hier noch einmal alle Hintergründe zum Jurakonflikt.)

Fehler gefunden?Jetzt melden.