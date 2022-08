Geflüchtete Rohingya – Die verlorene Generation Vor fünf Jahren hat das Militär in Burma 700’000 Rohingya vertrieben.

Politisch steht die muslimische Minderheit heute völlig allein da. Arne Perras

Niemand will sich um sie kümmern: Eine geflüchtete Rohingya-Frau trägt ein Kind vor ihrer Hütte in einem Hindu-Rohingya-Lager in Ukhia, Bangladesh. Foto: Munir uz Zaman (AFP)

In all den Jahren, die sich der kanadische Rechtsprofessor John Packer schon mit der Not und Verfolgung der muslimischen Minderheit im Westen Burmas beschäftigt, hat er eines immer wieder beobachtet: «Die Rohingya haben keine Freunde. Nirgends.»

Das hat sich seit der Massenvertreibung, die am 25. August 2017 begann und zum Exodus von etwa 700’000 Rohingya ins Nachbarland Bangladesh führte, nicht geändert. Vor fünf Jahren hatte die Armee eine brutale Offensive gegen die Zivilbevölkerung gestartet, angeblich in Reaktion auf eine Attacke einer schlecht bewaffneten, obskuren lokalen Rebellengruppe namens Arsa auf die Sicherheitskräfte. Die Aufständischen inszenierten sich als angebliche Befreier ihres Volkes, die Armee nutzte den Angriff als Vorwand, um einen breit angelegten Vertreibungsfeldzug anzustossen. Die Generäle handelten mit «genozidaler Absicht», wie UNO-Experten schon 2018 feststellten.

Trotz vieler Indizien für einen mutmasslichen Völkermord an den Rohingya ist auf politischer Ebene nahezu nichts passiert, um sie zu beschützen. Der UNO-Sicherheitsrat ist gelähmt – vor allem durch chinesische und russische Widerstände. Und so werden die Rohingya «in Zeitlupe ausgelöscht», wie das Magazin «Economist» gerade schrieb. Die herrschende Militärjunta in Burma hat klargemacht, dass sie eine Rückkehr der Vertriebenen ablehnt, sie erkennt sie nicht als Staatsbürger an. Die erzwungene Staatenlosigkeit der Rohingya ist ein ganz wesentlicher Faktor, der ihre Lage so prekär macht.

Ausserdem beobachtet der Genozid-Experte Packer von der Universität Ottawa: «Niemand, aber auch niemand unternimmt einen ernsthaften Versuch, dieses massive Flüchtlingsproblem in Asien zu lösen. Müsste ich die Chance beziffern, so würde ich sagen: Zu 98 Prozent wird es keine baldige Rückkehr der Rohingya in ihre Heimat geben.»

Die mentale Gesundheit junger Menschen leidet schwer

Fünf Jahre, eingeengt in Lagern – das hat Spuren hinterlassen. Heidi Anguria kann davon im Telefonat erzählen; man erreicht sie im Süden Bangladeshs, wo sie als medizinische Teamleiterin von Ärzte ohne Grenzen in den Lagern arbeitet. «Die hygienischen Verhältnisse machen immer noch Probleme», sagt sie. Aber auch die mentale Gesundheit der Menschen habe schwer gelitten, es trifft gerade junge Menschen: Kinder, die sich einnässen, Jugendliche mit Angstzuständen und Albträumen. «Am schwierigsten für die Campbewohner ist: Sie sehen nicht, dass sich fünf Jahre nach ihrer Flucht irgendetwas zum Besseren gewendet hätte.»

Auch die Organisation Save the Children warnt: «Diese Kinder zeigen besorgniserregende Anzeichen von Depressionen.» Das hängt einerseits mit erlittenen Traumata zusammen, andererseits mit dem Umstand, dass die Rohingya – stärker als andere Flüchtlingsgruppen – von nahezu allen Bildungsmöglichkeiten ausgeschlossen sind.

Bangladesh hatte 2017 keine andere Wahl, als die fliehenden Rohingya aufzunehmen; internationale Hilfe fliesst in die Camps, aber Dhaka verhindert, dass dort Schulen betrieben werden, die diesen Namen verdienen. Dhaka fürchtet, gebildete Rohingya könnten später eine Konkurrenz für die eigene Bevölkerung darstellen.

Kaum Chancen auf Bildung

Nur etwa eine halbe Million Rohingya leben noch in Burma, sie kommen aus ihren bewachten Siedlungen kaum heraus. Auch dort haben Kinder kaum Chancen auf anständigen Unterricht. Dass die Weltgemeinschaft politisch untätig bleibt, fördert Frustration unter den Rohingya – und sie könnte sich rächen. «Das ist perfekter Nährboden für Extremisten, die junge Leute rekrutieren wollen», sagt Packer. Dass junge Rohingya allenfalls auf rudimentäre Bildung hoffen dürfen, wird irgendwann auch die internationale Diplomatie vor Probleme stellen. Denn mit wem soll man künftig eigentlich sprechen, wenn es keine Eliten gibt? Wer könnte über Lösungen verhandeln? «Da ist niemand», sagt Packer.

Zum Symbol der Ausweglosigkeit ist nun eine winzige Insel geworden: Bhasan Char. Das Schwemmland liegt im Indischen Ozean, die bangladeshische Marine hat sie, mithilfe Pekings, als Flüchtlingslager ausgebaut. Die Regierung investierte 350 Millionen Dollar, um bis zu 100’000 Rohingya dorthin umzusiedeln, derzeit sollen dort mehr als 30’000 leben.

Männer verkaufen Fisch auf einem Markt in einem Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesh. Foto: Munir uz Zaman (AFP)

Dhaka hat dabei klargemacht, dass die Rohingya nur in einem Falle die Insel wieder verlassen könnten: Wenn Burma sie repatriiert. Doch eine sichere Rückkehr wäre derzeit gar nicht möglich, selbst wenn die Junta Burmas sie zuliesse. Bhasan Char wird deshalb von vielen als Gefängnis auf dem Meer betrachtet, mehrere Vertriebene hatten schon 2018 und 2019 bei Besuchen der Festlandcamps gesagt, dass sie niemals freiwillig dorthin umsiedeln würden. Die Insel ist flach, und es geht die Angst um, sie könnte bei einem Zyklon überflutet werden. Bangladesh versichert andererseits, dass es nur Menschen dorthin bringe, die dem Transfer zugestimmt hätten. Es verweist auf Barrieren, die dem Hochwasserschutz dienen. Ob sie Stürmen standhalten, weiss man noch nicht.

Nirgendwo ist politischer Wille erkennbar

Wie es wirklich zugeht in Bhasan Char, möchte Dhaka unabhängige Beobachter besser nicht erkunden lassen, die Insel ist Sperrzone. Immer wieder versuchen Rohingya zu fliehen, vor einem Jahr liess sich ein solcher Versuch nicht mehr vertuschen. Es wurde gemeldet, dass mindestens elf Flüchtlinge ertrunken waren, darunter mehrere Kinder. Eine überlebende Mutter flehte damals in eine Kamera: «Warum so viele Schwierigkeiten für uns Rohingya?» Auch wenn eine Schar von Helfern damit beschäftigt ist, das Elend abzumildern, so ist nirgendwo politischer Wille erkennbar, als Pate der Rohingya aufzutreten.



