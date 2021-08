Soziales Milieu als Barriere – Die versteckte Klassengesellschaft der Schweiz Weshalb die sozialen Klassen unter sich bleiben und der Aufstieg nach wie vor schwierig ist. Sven Behrisch (Das Magazin)

Hier gehört nur dazu, wer die sozialen Codes kennt: Gäste an einer Dinner Party im Hotel Palace in St. Moritz. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Nennen wir ihn Ricky. Es gibt ihn nicht wirklich, doch in dem sozialen Experiment, das wir mit diesen Zeilen beginnen, ist er der Protagonist und einer von vielen, denen es zwar nicht genau so, aber so ähnlich ergeht. Ricky ist ein junger Mann, vierzundzwanzig Jahre alt. Er hat die Kantonsschule besucht, BWL studiert und bewirbt sich nun auf seinen ersten Job bei einer grossen Bank. Rickys Abschluss war nicht phänomenal, aber auch nicht ganz schlecht, er gehörte zum oberen Durchschnitt seines Jahrgangs. Er ist Einzelkind, aufgewachsen in der Basler Agglo in einer Dreizimmerwohnung im 1. Stock, die ein bisschen laut ist, weil sie an einer grossen Strasse liegt. Seine Mutter arbeitet als Aushilfe in einem Restaurant, sein Vater ist Elektriker in Teilzeit, weil er es mit der Hüfte hat.