Transfers EHC Winterthur – Die Verteidigung ist im Fokus Der EHCW nimmt für die nächsten zwei Saisons Verteidiger Yannick Hänggi unter Vertrag. Für ein Jahr unterschrieb der junge Stürmer Hannes Kobel. Dario Bartholet verlängert um eine Saison. Urs Kindhauser

Yannick Hänggi begann die letzte Saison in Deutschland und beendete sie im Dress des EHC Olten. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Der EHC Winterthur macht sich daran, sein Kader für die nächste Saison zusammenzustellen. Im Vordergrund steht derzeit die Defensive. Nach dem schweizerisch-italienischen Doppelbürger Gianluca March (25) stösst mit Yannick Hänggi (26) ein zweiter Verteidiger mit einiger Erfahrung zum EHCW. Der Solothurner ist schon ziemlich weit herumgekommen, auch im Dress des EHCW hat man ihn schon gesehen. In der Saison 2019/20 spielte er unter Trainer Michel Zeiter in der Deutweghalle, musste die Saison aber wegen einer Verletzung früh beenden. Davor war er für den HC Thurgau im Einsatz gewesen, danach für die Ticino Rockets und in der National League einige Male auch für Davos, Bern und Ajoie.

Selbst international hat Hänggi ein kleines Palmarès. Als Junior spielte er in den USA und in den letzten beiden Jahren – als Doppelbürger – in Deutschland. Zunächst in der DEL für die Krefelder Pinguine. Die noch laufende Saison begann er bei den Eispiraten Crimmitschau in der DEL 2 und er beendete sie beim EHC Olten. Im Playoff war er allerdings öfter überzählig. Jetzt freut er sich auf seine neueste Aufgabe beim EHCW: «Ich bin überzeugt, dass wir in der kommenden Saison einen grossen Schritt nach vorne machen können», lässt er sich in der Winterthurer Medienmitteilung zitieren.

Noch für eine Saison unter Vertrag ist beim EHCW mit Marc Steiner (25) einer der Teamleader. Zu Steiner, March und Hänggi gesellt sich als vierter Verteidiger Dario Bartholet (22). Der Mann hat Offensivdrang, wie man schon letzte Saison erkennen konnte. Er verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr.

Während in der Verteidigung einige Nägel eingeschlagen sind, gibts im Sturm noch reichlich Platz. Die Verträge von Captain Anthony Staiger, Robin Lekic und Alexis Valenza laufen noch eine Saison. Unter Vertrag genommen wurde mit Devin Muller (31) bereits ein Routinier. Hinzu kommt nun ein junger Spieler: Vom EHC Dübendorf, dem unerwarteten Absteiger aus der MyHockey League, wechselt für eine Saison Hannes Kobel (21) für ein Jahr in die Deutweghalle. Kobel durchlief die älteren Junioren-Jahrgänge bei den Rapperswil-Jona Lakers. Sein Onkel Peter spielte in den neunziger Jahren für den ZSC, Lugano und Davos in der Nationalliga A.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

Fehler gefunden?Jetzt melden.