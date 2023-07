Biodiversität in Winterthur – Die Vielfalt ist «too big to fail» Die Zeit drängt, die Vielfalt der Natur nimmt rapide ab. Die Biologin Jasmin Joshi warb bei der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft für ein Umdenken. Helmut Dworschak

Jasmin Joshi im Gespräch mit Peter Lippuner von der NGW. Foto: Roger Hofstetter

Um die Artenvielfalt in der Schweiz steht es schlecht. Die rote Liste der gefährdeten Arten ist die längste innerhalb der OECD. Auf Einladung der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur (NGW) sprach Jasmin Joshi zum Thema Biodiversität. Die Vielfalt sei «too big to fail», sagte Joshi am Sonntagmorgen vor rund 50 bis 60 Zuhörern in einem ehemaligen Gewächshaus von Stadtgrün auf dem Heiligberg. Die Biologin lehrt an der Fachhochschule Ost in Rapperswil Landschaftsökologie.