Hühner in Winterthur – Die vier Chicks von der Dachterrasse Alexandra Gremlich und Michel Weber halten seit diesem Frühling vier Seidenhühner auf dem Hausdach. Sie sind bei weitem nicht die ersten Städter, die aufs Huhn gekommen sind. Delia Bachmann

Cannelle, Ginger und Pepper markieren Präsenz. Chili, die mutmassliche Chefin, hält sich im Hintergrund. Foto: Marc Dahinden

Der Weg zum Hühnerstall führt über eine steile Leiter. Michel Weber steigt als Erster die Stufen hoch. Noch ehe seine Partnerin Alexandra Gremlich den ersten Fuss aufs Flachdach setzt, rennen Chili, Cannelle, Ginger und Pepper auf das Paar zu. «Sie sind extrem futterfixiert», sagt Gremlich und verstreut ein paar Körner. Die vier Seidenhühner mögen aber auch Reis, Salat oder Früchte, wobei nicht alle die gleichen Vorlieben haben: «Ginger mag Äpfel, die anderen eher weniger.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die vier Hennen sind Schwestern und sehen aus, wie man sich Stadthühner vorstellt. Mit ihren Federkronen und den Puscheln an den Füssen erinnern sie ein wenig an die Tänzerinnen vom Karneval in Rio de Janeiro. «Unsere Freunde sagten, sie sähen aus wie Alpakas», sagt Gremlich und lacht. Ursprünglich stammen die Seidenhühner aber nicht aus Südamerika, sondern aus Asien. Das füllige Federkleid war einer der Gründe, warum sich das Paar für diese Rasse entschied: «Ich finde sie einfach herzig und flauschig», sagt sie.